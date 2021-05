Giro : Caruso s’impose en solitaire, Bernal tout proche de la victoire finale

Mais le peloton augmente petit à petit le rythme et dans la descente du Passo San Bernardino, Caruso et Bardet prennent des risques avec des équipiers et prennent de l’avance sur le groupe maillot rose.

Le sprint intermédiaire placé en début d’étape empêche l’échappée de se former. Il faut donc attendre de l’avoir passé pour qu’un groupe de neuf coureurs prenne finalement le large avec les Belges De Bondt et Vervaeke . Ils sont accompagnés de Pellaud , Visconti , Grosschartner , Albanese , Van Der Hoorn , Jorgenson et Denz .

Le deuxième et le sixième du général font rouler leurs équipiers dans la montée du Passo dello Spluga et l’écart monte jusqu’à 45 secondes. La tête de course est reprise et des neufs premiers échappés, seuls Vervaeke et Grosschartner parviennent à suivre le rythme. Mais les deux doivent tout de même lâcher prise et ils ne sont plus que quatre au sommet : Caruso et Bardet sont tous les deux accompagnés d’un équipier, Bilbao pour l’Italien et Storer pour le Français.

Les quatre coureurs entament la montée finale avec 40 secondes d’avance sur le groupe maillot rose. Mais les équipiers ne peuvent aider que l’espace de quelques kilomètres et à un peu plus de cinq kilomètres de l’arrivée, il ne reste plus que Caruso et Bardet. Martinez gère le tempo pour Bernal dans le groupe maillot rose et à 3,5km de l’arrivée il ne reste que Yates, Vlasov et Almeida dans la roue des Colombiens d’INEOS Grenadiers.