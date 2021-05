Giro : Caleb Ewan après sa deuxième victoire d’étape : "Des jambes en feu à la fin"

Caleb Ewan a donné à Lotto Soudal une deuxième victoire d’étape dans le 104e Tour d’Italie cycliste vendredi à l’issue d’un sprint massif du peloton, et ce malgré un final délicat et une attaque surprise de Fernando Gaviria. "Grâce à un gros travail de l’équipe", l’Australien de 26 ans a remercié ses coéquipiers.

Lotto Soudal était l’équipe la plus en vue à l’avant du peloton dans les dix derniers kilomètres de cette 7e étape. "Mes gars ont roulé en tête de loin, car il y avait quelques points dans les dix derniers kilomètres où nous devions être devant, afin de ne pas avoir à freiner et de pouvoir continuer. Ils ont fait du bon travail", a déclaré Ewan en guise de compliments immédiatement après sa victoire d’étape.

"Le point le plus important", avais-je dit, "était le début de la montée (dans les deux derniers kilomètres, ndlr). Si je suis bien monté, sans retard, j’ai économisé beaucoup d’énergie. Si j’avais dû revenir de derrière, et si j’avais dû remonter, cela m’aurait coûté une grande partie de mon sprint. C’était une arrivée très difficile. Mes jambes étaient en feu à la fin. En fait, je faisais un sprint à partir de 450 mètres, et cela en légère montée. C’était dur !"

Le lancement précoce de Fernando Gaviria a semblé mettre un frein à l’action des autres sprinters pendant un moment. Ewan a dû combler l’écart lui-même. "Si ça avait été quelqu’un d’autre, j’aurais peut-être attendu un peu plus longtemps. Mais tu sais que quand Gaviria part, il y a assez de vitesse pour résister. Je devais donc être tactique. Ne pas trop accélérer au début. J’ai laissé un écart, puis à 200 mètres j’avais un écart à rattraper, et j’ai accéléré", a analysé Ewan.

Avec cinq victoires d’étape, le sprinter de poche australien fait désormais partie des hommes rapides les plus performants de l’histoire récente du Giro. "Il y a encore beaucoup de choses que je veux réaliser dans le cyclisme. Je suis heureux de pouvoir revenir ici chaque année et de continuer à réaliser de bonnes performances. Espérons qu’il en sera toujours ainsi à l’avenir. Je suis toujours super motivé pour remporter autant de victoires d’étape que possible."

Ce deuxième succès dans cette édition 2021 lui permet de prendre la tête du classement aux points qu’occupait l’Italien Giacomo Nizzolo.