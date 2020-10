Giro: "C'était dangereux pour les coureurs", confie Kelderman

Wilco Kelderman était favorable à la décision de raccourcir la 19e étape du Tour d'Italie, vendredi. "C'était dangereux pour les coureurs", a-t-il déclaré au micro de la RAI.

"Le temps était très mauvais, surtout après cette semaine qui a été très dure. Pour notre système imunitaire, c'était difficile. Je pense qu'avec les basses températures, c'est dangereux pour les coureurs. Il faisait très froid. Nous, comme coureurs, nous voulions que la course soit raccourcie. Nous avons été très heureux que la RCS (l'organisateur) a voulu nous aider. Nous remercions la RCS qui a pris une bonne décision."

Le directeur du Giro Mauro Vegni a déclaré qu'il a été contraint de prendre cette décision après s'être senti pris au piège.

"Je peux imaginer que Mauro ne soit pas heureux de cette décision, mais je pense que c'était une décision positive", a poursuivi Kelderman. "Le Giro a été très dur, des étapes très longues. Demain il fera très froid. Les 10 km que nous avons faits ce matin, il faisait très froid. Nous écouter et collaborer était la bonne décision. Nous avons parlé avec le syndicat des coureurs, avec l'UCI, c'était une décision positive."

"Je comprends la frustration de Mauro", a encore déclaré Kelderman, alors que Vegni se trouvait en plateau. "J'étais sûr avant l'étape que nous aurions pris une décision semblable. Je suis content que cette décision a été prise. Nous avons fait une bonne étape. Le Giro est une belle course. Nous avons été heureux de faire les montagnes. Demain, il y aura une grande bataille avec trois coureurs très proches au général, on combattra jusqu'à Milan, ce sera intéressant."

Cette 19e étape devait être la plus longue du Giro 2020, avec 258 kilomètres au compteur entre Morbegno et Asti, dans le Piémont. Une manifestation des coureurs a toutefois entraîné une diminution drastique de la 19e étape, raccourcie de plus d'une centaine de kilomètres. Un nouveau départ à été fixé à 13h30 à Abbiategrasso, au nord de Milan, pour un nouveau tracé de 124,5 km.

Les discussions avaient déjà démarré jeudi soir et les coureurs menaçaient de ne pas prendre le départ en raison de la longueur de l'étape au lendemain d'une grosse épopée en montagne avec le passage du Stelvio. Les conditions météos annonçaient en outre beaucoup de pluie vendredi. Un compromis avait été trouvé avec une réduction du nombre de kilomètres.