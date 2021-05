Giro : Bernal veut "garder les pieds sur terre"

Egan Bernal a régalé aujourd’hui. Le coureur colombien a mis plus de deux minutes dans la vue à Remco Evenepoel lors de la 11e étape qui emmenait les coureurs sur les Strade Bianche. La victoire d’étape est revenue à un coureur de l’échappée matinale, le Suisse Mauro Schmid.

Le maillot rose était "ravi, j’ai aimé rouler sur ces routes de gravier. C’est difficile de trouver le bon équilibre car il faut être placé à l’avant et donc prendre des risques. Nous avons exécuté le plan que nous avions ce matin. Toute l’équipe a été solide. Aujourd’hui, nous avons gagné quelques secondes importantes mais nous savons tous à quel point les dix étapes restantes sont difficiles. Il faut garder les pieds sur terre et continuer à respecter tous les autres favoris. Après avoir manqué quelques séances d’entraînement à cause de mes problèmes de dos avant le Giro, je ne pensais pas que je serais aussi bien à ce stade."

Avec cette belle démonstration, Bernal s’érige en leader de ce Giro 2021. Il compte désormais 45 secondes d’avance sur son premier adversaire, Aleksandr Vlasov.