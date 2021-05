Giro : Bernal en rose, Bardet perd deux places, les classements définitifs

Le Tour d’Italie est donc terminé sur cette victoire de Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) lors de l’ultime contre-la-montre. Jamais réellement inquiété, son coéquipier Egan Bernal remporte ainsi le classement général devant Damiano Caruso (Bahrain Victorious) et Simon Yates (BikeExchange).

Malgré une bonne performance, Romain Bardet (Team DSM) perd sa cinquième place et se fait dépasser par Daniel Felipe Martinez (Ineos-Grenadiers) et João Almeida (Deceuninck-Quick Step). Hugh Carthy (EF Pro Cycling) perd également une place et se retrouve huitième. Le premier Belge est Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), classé à la vingtième place.