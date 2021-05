Giro : Bernal craque mais reste en rose, Evenepoel quitte le Top 20, Vervaecke premier Belge, tous les classements

17e étape du Giro ce mercredi entre Canazei et Sega di Ala. Au terme d'un joli numéro, l'inépuisable Dan Martin a fait la malle à tous les favoris pour s'adjuger une prestigieuse victoire d'étape. L'Irlandais a désormais gagné sur chacun des trois Grands Tours. Derrière lui, le leader Egan Bernal a montré ses premiers signes de faiblesse, craquant à trois kilomètres de l'arrivée. Il concède finalement un débours de près d'une minute sur les grands gagnants du jour, Joao Almeida et Simon Yates.

Parmi les autres victimes, on pointera Romain Bardet, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy mais surtout l'infortuné Giulio Ciccone, tombé, et qui concède finalement huit minutes. Côté belge, Remco Evenepoel a lui aussi mordu la poussière, heureusement sans trop de gravité. Mais il quitte malgré tout le Top 20 et se retrouve à la 27e place du général, à plus d'une heure de Bernal. Conséquence, le premier Belge au classement se nomme Louis Vervaecke, confortablement installé à sa 19e place (+41:41)