Giro : Bernal après sa victoire d'étape, "Je voulais faire quelque chose de spécial"

C’est en solitaire et vêtu du maillot rose de leader qu’Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a enlevé la 16e étape du Giro lundi à Cortina d’Ampezzo.

"C’est une grande victoire. Gagner avec le maillot rose est quelque chose de spécial et je voulais le montrer", a déclaré le Colombien qui a enlevé son survêtement de pluie pour pouvoir franchir la ligne d’arrivée avec son maillot rose. "Je voulais faire quelque chose de spécial aujourd’hui, montrer que j’étais de retour. C’était une étape difficile, aussi à cause de la météo, mais j’ai eu la bonne mentalité dès le début de l’étape. J’étais prêt à souffrir et nous l’avons fait. Je suis super heureux", a conclu Bernal, qui a signé sa seconde victoire d’étape dans le Giro 2021 après son succès dans la 9e étape.