Giro : Baroudeur ou sprinteur, qui va lever les bras à Foligno au bout de la 10ème étape ? (LIVE commenté à 12h55)

Voici l’étape la plus courte de cette édition, 140 km entre L’Aquila et Foligno. À la veille de la première journée de repos, les coureurs du classement général pourraient vivre une journée plus calme. Le final, assez plat, devrait favoriser une nouvelle lutte entre sprinteurs. Mais tout peut arriver après cette première partie de Giro déjà très intense. Certains auront peut-être déjà la journée de repos de mardi en tête. L’organisation annonce un final assez technique, méfiance donc.