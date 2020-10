Giro: Arnaud Démare vainqueur de la 4e étape au bout d'un sprint très serré

Arnaud Démare a remporté la 4e étape du Tour d'Italie ce mardi entre Catania et Villafranco Tirrena (140 km). Le Champion de France s'est imposé au bout d'un sprint spectaculaire et très serré en devançant Peter Sagan et Davide Ballerini. Andrea Vendrame et Elia Viviani complètent le top 5.

Animée par Marco Frapporti, Simon Pellaud et Kamil Gradek, cette 4e étape a été marquée par la longue ascension de Portella Mandrazzi (19,5 km à 4%). Le forcing de l'équipe Bora-Hansgrohe a permis à Peter Sagan de se débarrasser d'un rival dangereux comme Fernando Gaviria et a fait souffrir Elia Viviani, revenu finalement dans le peloton dans la descente.