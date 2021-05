Giro : Andrea Vendrame s’impose au terme d’une superbe échappée, pas de changement au général

Après les routes non goudronnées, c’est un toboggan qui attend le peloton dans l’étape menant à Bagno di Romagna. Les coureurs iront de Siena à Firenze en traversant le Chianti. Ensuite, place aux difficultés : Monte Morello (avec des passages à plus de 15%), Passo della Consuma (6% de moyenne), Passo della Calla (5%) et Passo del Carnaio, avec des rampes atteignant les 14%, avant une descente technique pour rejoindre les 5 derniers km.

La première heure de course est mouvementée. De nombreux coureurs essaient de s’échapper comme Remi Cavagna, Peter Sagan ou encore Nicolas Roche. Les chutes sont également légion dans ce début de course et coûtent notamment l’abandon d’Alessandro De Marchi, Marc Soler et Alex Dowsett.

À 140 kilomètres de la ligne d’arrivée, la bonne échappée prend les devants avec seize coureurs. On y retrouve notamment les Belges Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) et Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos), mais aussi George Bennett (Jumbo-Visma), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) et Diego Ulissi (UAE-Team Emirates).

Leader du classement de la montagne, Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën Team) en profite pour augmenter son avance sur ses poursuivants en passant au sommet des trois premières difficultés de la journée.

Derrière, c’est l’équipe Ineos Grenadiers du maillot rose Egan Bernal qui fait le tempo pour contrôler les fuyards. Longtemps en tête du peloton, Filippo Ganna laisse l’avance des échappés dépasser les douze minutes. La victoire se dispute donc entre les hommes à l’avant de la course.

►►► À lire aussi :

> Notre page GIRO

> Giro : distancé, Remco Evenepoel reste optimiste "il reste encore beaucoup de possibilités"

> Analyse détaillée du parcours de ce 104e Giro d’Italia

Dans la descente sous la pluie du Passo della Calla, l’échappée est divisé en plusieurs groupes. De Bondt et Campenaerts sont lâchés et doivent laisser partir leurs compagnons à plus de 60 kilomètres de l’arrivée. De Bondt réussit finalement à rejoindre l’échappée alors que Campenaerts est repris par le peloton. À vingt kilomètres de l’arrivée, ils sont treize à se présenter au pied du Passo del Carnaio (10,8 km à 5,5%) puisque Guy Niv et Diego Ulissi n’ont pas pu suivre.

Dès le début de l’ascension, Gianluca Brambilla place une première accélération et met plusieurs coureurs en difficulté dont Dries De Bondt. Ils ne sont plus que six lorsque Andrea Vendrame (AG2 Citroën Team) s’extirpe du groupe pour anticiper les attaques des meilleurs grimpeurs. L’Italien réussit à conserver une avance de dix secondes sur un trio composé de Chris Hamilton (Team DSM), Gianluca Brambilla et George Bennett. À trois kilomètres du sommet, Hamilton fait la jonction avant que Bennett et Brambilla ne les rejoignent. Les quatre coureurs collaborent pour éviter le retour d’anciens membres de l’échappée. Bennett et Brambilla tentent chacun leur chance, mais n’arrivent pas à distancer les autres coureurs.

Dans le peloton, Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), huitième au classement général sort avec Vincenzo Nibali à quinze kilomètres de l’arrivée. Aucun autre favori ne suit les deux Italiens qui ne prennent pas beaucoup d’avance. Aidé par Gianni Moscon, Egan Bernal accélère, mais cela ne mène finalement à rien. Le duo de la Trek-Segafredo est également repris.

À trois kilomètres de l’arrivée, Hamilton prend la poudre d’escampette, suivi par Vendrame. Bennett ne veut pas relayer Brambilla, la victoire va se jouer dans un sprint à deux. Devant au début du sprint, Vendrame ne se fait pas dépasser et remporte la plus belle victoire de sa carrière devant Hamilton. Pour la troisième place, Brambilla est plus rapide que Bennett mais est finalement déclassé pour un sprint jugé dangereux.

Dans la dernière descente, Vincenzo Nibali attaque et reprend quelques secondes au classement général, toujours dominé par Egan Bernal. Remco Evenepoel reste septième, à 2'22".