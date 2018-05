Ce samedi, l'étape se dispute en montagne avec 214 kilomètres entre Susa et Cervinia. Une étape qui peut une nouvelle fois s'avérer décisive car mes coureurs devront affronter trois longues ascensions dans les 100 derniers kilomètres : le col du Mont Tseuc (16km, maximum 11%), le col du Saint-Pantaléon (16.5km à 7% avec des portions plus fortes), montée finale à Cervinia (19km, maximum 12%). RTBF.be/sport vous propose de suivre cette avant-dernière étape en direct commenté.

Sur la 19ème étape, Chris Froome a réalisé un coup de génie en remportant l'étape et le maillot de leader. Le Britannique a démarré tout seul à 80 kilomètres de l'arrivée pour ne plus être rejoint. Son compatriote Simon Yates (Mitchelton-Scott), en tête du Giro depuis la 6e étape, était largué à plus de 20 minutes déjà dans le final. Il comptait 3:22 d'avance sur Froome au départ de l'étape.

Froome, pour la première fois au Giro depuis 2010, a enlevé son deuxième succès depuis le départ, après sa victoire samedi dernier au Monte Zoncolan. Chris Froome a devancé Richard Carapaz, 2e à 3:00 et Thibaut Pinot, 3e à 3:07. Tom Dumoulin a terminé 5e à 3:23 pour rester 2e au général à 40 secondes. Thibaut Pinot, 3e, est à 4:17.