En rachetant la licence World Tour de CCC cette automne, l’équipe Wanty Gobert se lance un défi de taille : intégrer la cour des grands. La nouvelle officialisée, l’euphorie s’empare du management mais rapidement l’ampleur des taches qui les attend se révèle être une montagne hors catégorie qui en effrayerait Danny Van Poppel le sprinter maison en personne.

Les obstacles sont nombreux. Le feuilleton de la validation de la licence par l’UCI, la recherche de coureurs de classe mondiale, le rapprochement avec une équipe de formation, chaque dossier est abyssal. Le manque de temps pour certains, l’absence de renommée pour d’autres, empêchent le staff Wanty Gobert de mener à bien toutes les négociations. Seule éclaircie dans la grisaille, la venue d’un nouveau partenaire principal Intermarché pour gonfler le budget au niveau World Tour.

La saison débute alors dans la précipitation et l’inexpérience du haut niveau. Les résultats sont décevants. L’équipe est transparente dans les classements des courses de rentrée en Belgique. La marche qui sépare le World Tour du monde Continentale Pro semble plus haute qu’imaginée. En interne c’est la grimace qui contraste avec la bonhommie, marque de fabrique de l’équipe, affichée vers l’extérieur.

La fin des flandriennes amorce un regain de forme, Danny Van Poppel termine 16e au Ronde avant de signer une 4e place à l’Escaut. La confirmation suit sur les ardennaises avec les échappées de Lammertink, Vliegen et Rota encore présents dans le final. L’éclaircie perce enfin la grisaille. L’équipe retrouve un moral qui s’était échappé avec l’absence de performance.

"C’est vrai qu’au début de la période flandrienne, on avait un peu perdu le moral", confie Jean-François Bourlart, "Ensuite on a retrouvé un Danny Van Poppel à niveau. Quand on passe World Tour comme ça, le public et la presse ont beaucoup d’attentes mais on arrive avec l’équipe continentale qui a roulé ces dernières années et peut-être pas avec le recrutement qu’on aurait souhaité."

Sur ce Giro, première expérience italienne pour l’équipe belge, Jean-François Bourlart, le manager de l’équipe attend que ses coureurs surfent sur la vague ardennaise. Le statut a changé, la vision aussi. Avant, Wanty Gobert était la petite équipe sympathique invitée qui se sentait obligée de faire honneur à son statut en animant les débuts d’étape et les échappées. Désormais, il faut penser à la concrétisation.

"Sur le Tour, quand on était invité, c’était la course de l’année. On mettait toute notre énergie pour la préparer. Aujourd’hui, on doit faire ça sur les classiques mais aussi sur les trois grands tours, on a revu notre organisation", enchaîne Jean-François Bourlart.

"On a fait un planning sur l’année avec des stages en altitude, des courses de préparation et des moments de repos en prévision de ces objectifs. La vision a changé, mais les ambitions restent les mêmes. On veut être offensifs, on veut aller dans des échappées mais on a des ambitions pour des victoires d’étapes. En Algarve, Danny Van Poppel signe deux deuxièmes place derrière Bennett. On a recommencé à courir de manière offensive et je suis convaincu que ça va payer dans les prochains jours."

Avec un changement d’approche à souligner dans les courses par étapes, l’équipe Intermarché Wanty Gobert veut céder sa place dans les échappées bidons et cibler les étapes dans lesquelles la victoire peut-être au bout. "C’est certain qu’on doit réfléchir à la stratégie et à la matière de courir. On a vu en Romandie qu’on pouvait participer à des échappées qui vont loin. Sur l’étape reine, Simone Petilli a été repris à 3 kilomètres de l’arrivée dans une échappée de costauds. ça, c’est le niveau qu’on doit montrer aujourd’hui. L’équipe fait partie des World Tour et on attend d’une équipe World Tour qu’elle gagne, on doit commencer à le faire."

Désormais, l’équipe de Jean-François Bourlart doit débarquer sur les grandes courses avec le couteau entre les dents. Grandir c’est désormais gagner régulièrement au haut niveau. Un bon début pourrait passer par un succès d’étape au Giro. "On croit beaucoup en Quinten Hermans. Ses premières courses sur les classiques ardennaises ont été une réussite. Il a les moyens de faire quelque chose et on va travailler pour ça". Avec une 11e étape qui empruntera les secteurs des routes blanches vers Montalcino, un parcours qui devrait convenir au crossman de l’équipe.

"Cela pourrait être cette étape là, mais c’est une étape qui risque d’être importante pour le classement général et donc pour les grands leaders. Il y aura beaucoup de candidats à la victoire, je ne pense pas qu’on laissera partir un Quinten Hermans mais c’est certain que c’est une étape qui peut bien lui convenir".

Que ce soit à Montalcino ou ailleurs, Jean-François Bourlart ne se focalisera pas sur le flacon pourvu qu’il connaisse l’ivresse de la victoire sur ce Giro. "Revenir en Belgique avec un succès d’étape serait le rêve. On a regardé le parcours et on a coché celles qui pourraient nous convenir. On va se concentrer là-dessus".