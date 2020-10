Ce mardi, la 17e étape du Giro 2020 réserve plus de 200 kilomètres compliqués aux coureurs et surtout aux candidats au maillot rose qui devront prendre des risques. Le peloton débutera l'étape à Bassano del Grappa et la terminera lausommet de Madonna di Campiglio où après 203 km une ultime ascension de 11,9 km à 8,5% de pente en moyenne les attend. Auparavant, ils auront franchi les longues ascensions classées en 1re catégorie de Forcella Valbona (21,4 km à 6,7%) à partir du kilomètre 40, et du Monte Bondone (20,5 km à 6,6%), qui débute au km 98.

Mardi, c'est Jan Tratnik qui a remporté la seizième étape alors que le maillot rose, Joao Almeida, a augmenté son avance de deux petites secondes.