L'édition 2020 du Giro touche tout doucement à sa fin... Ce jeudi, place à la 18e étape entre Pinzolo et Laghi Di Cancano pour un total de 207 kilomètres.

Une étape bien accidentée attend les coureurs, et le maillot rose Joao Almeida. "Une immense étape de montagne avec plus de 5 400m de dénivelé en l’espace de quatre ascensions. Les coureurs s’élancent en montée, avec le Passo Campo Carlo Magno, qui mène au Val di Sole et, après environ 45km, au franchissement inédit du passage récemment ouvert du Passo Castrin/Hofmandjoch pour entrer dans le Val d’Ultimo/Ultental. Une longue descente sur des routes larges mène aux alentours de Merano. À Foresta/Forst, le parcours s’élève à nouveau, pour entrer dans le Val Venosta et remonter l’essentiel de la vallée. L’étape s’engage alors sur les pentes du Stelvio (2 758m d’altitude), par son versant le plus difficile (près de 25km à 7,5%, dont la moitié à plus de 2 000m d’altitude). Immédiatement après cette longue descente (avec plusieurs tunnels courts dans la section intermédiaire), les coureurs affrontent l’ascension finale vers les Laghi di Cancano, avec 21 virages en épingle à flanc de montagne (“scale di Faele”, les escaliers de Fraele)."

Mercredi, Ben O’Connor (NTT) a remporté la 17e étape au sommet de Madonna di Campiglio.