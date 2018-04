Gijs Van Hoecke seul Belge chez LottoNL-Jumbo au départ à Jérusalem

LottoNL-Jumbo misera sur le Néo-Zélandais George Bennett pour obtenir un bon classement lors de la 101e édition du Tour d'Italie cycliste. Un seul Belge le Gantois Gijs Van Hoecke, 26 ans, a été retenu par la formation néerlandaise du WorldTour. L'ancien coureur de Topsport Vlaanderen-Baloise, arrivé aux Pays-Bas en 2017, effectuera à 26 ans ses débuts dans un grand tour. Le Giro s'élancera le 4 mai de Jérusalem et arrivera à Rome le 27 mai.

Bennett a récemment terminé 5e du Tour des Alpes. Avant cela, il avait pris la 6e place du Tour de Catalogne.

LottoNL-Jumbo a fait également appel à Robert Gesink, qui avait annoncé en décembre son intention de courir le Giro et le Tour cette année. Le Néerlandais de 31 ans vise des victoires d'étape dans le Giro et plus tard dans le Tour. En 2016, il a gagné une étape de montagne au Tour d'Espagne.

Danny van Poppel défendra les chances de cette équipe dans les arrivées au sprint.

Un autre Néerlandais Steven Kruijswijk était le leader de l'équipe dans le Giro les années précédentes. Il se consacrera cette année au Tour de France.

- La sélection LottoNL-Jumbo:

George Bennett (N-Z), Robert Gesink (P-B), Jos van Emden (P-B), Danny van Poppel (P-B), Bert-Jan Lindeman (P-B), Koen Bouwman (P-B), Enrico Battaglin (Ita) et Gijs Van Hoecke (Bel).