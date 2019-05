Gaviria : « Elia n'a rien fait, j'ai du mal à célébrer »

Le Colombien Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) a remporté la troisième étape du 102e Tour d'Italie cycliste lundi, après la disqualification du vainqueur Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Gaviria a refusé de célébrer son 4e bouquet de la saison comme s'il avait gagné l'étape.

Le Colombien est apparu à la cérémonie d'après-course, la tête baissée, et n'a pas levé les bras en l'air par la suite. "J'ai du mal à rire et à célébrer quand cela arrive à un ami", explique-t-il. "Elia est quelqu'un de formidable. D'après moi, il n'a rien fait de mal. Il a gagné l'étape et j'ai été battu par lui."

Viviani a franchi la ligne d'arrivée en premier lundi, mais s'est vu déclassé par le jury des commissaires car il s'est écarté de sa ligne au sprint.