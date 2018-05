Froome s'impose au sommet du Zoncolan pour la 14ème étape du Giro

Chris Froome (Sky) s’est imposé au sommet du redoutable Monte Zoncolan ce samedi sur la 14ème étape du Tour d’Italie. Cette étape s'élançait de San Vito al Tagliamento et arrivait au Monte Zoncolan, un col présenté par les organisateurs comme "l'ascension la plus dure d'Europe" avec un profil effrayant : 10 km à du 12%, avec des passages à 22%. Le Britannique a devancé le maillot rose, Simon Yates (Oricca-Scott) et Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida).

Le Zoncolan, l'un des plus difficiles cols européens, a couronné le Britannique Chris Froome (Sky), samedi à l'arrivée de la 14e étape du 101e Tour d'Italie cycliste. Après 186 km d'un parcours débuté à San Vito al Tagliamento, mais surtout au terme des 10,1 kilomètres à 11,9 % de pente moyenne et une portion de 4 kilomètres de 20 à 22%, du Monte Zoncolan qui menaient à 1730 mètres d'altitude, il a devancé après une beau numéro son compatriote le porteur du maillot rose Simon Yates (Mitchelton-Scott), 2e à 6 secondes. L'Italien Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) a franchi la ligne d'arrivée en 3e position à 23 secondes. Froome a enlevé sa 43e victoire professionnelle, la première sur le Giro.

Au classement général après deux semaines de course, Simon Yates a conforté sa tunique de leader du classement général. Il possède désormais 1:24 d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb), le lauréat du Giro 2017, 5e samedi à 37 secondes. Pozzovivo s'est emparé de la 3e place, à 1:37, aux dépens du Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), 6e samedi à 42 secondes. Il se retrouve 4e et compte désormais 1:46 de retard. Froome bondit de la 12e à la 5e place. S'il a repris 10 secondes au leader, il pointe encore à 3:10 de Yates. Le grand perdant du jour s'appelle Fabio Aru (UAE Emirates) qui perd plus de deux minutes et est désormais 13e à 5:33 de Yates.

Comme prévu, tous les favoris ont attendu d'aborder l'ultime montée pour en découdre entre eux. Avant cela, une échappée de sept coureurs (le Danois Mads Pedersen, les Italiens Francesco Gavazzi, Matteo Montaguti, Jacopo Mosca, Valerio Conti et Enrico Barbin, et le Luxembourgeois Laurent Didier) ont fait la course en tête. Conti (UAE Emirates) a été le dernier à résister et s'est fait reprendre dans les premiers lacets du Zoncolan.

Le peloton a aussitôt maigri brutalement avant que Wout Poels (Sky) n'accélère ultérieurement le tempo et décramponne Aru, Richard Carapaz et Rohan Dennis.

A 4,2 km du sommet, Froome a placé son attaque pour s'en aller en solitaire. Le quadruple vainqueur du Tour n'a toutefois pas réussi à creuser un gros écart. Derrière, Yates s'est lancé à ses trousses et a grappillé son retard dans les deux derniers kilomètres mais n'est pas parvenu à le combler tout à fait. Il a néanmoins réalisé la bonne affaire du jour.

Dimanche, les coureurs auront encore un parcours accidenté à leur programme: 176 km entre Tolmezzo et Sappada, avec quatre ascensions (une en 3e et trois en 2e catégorie) et une arrivée au sommet d'une bosse.