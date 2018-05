Froome "optimiste" en vue du Tour de France

Le Britannique Chris Froome (Sky), en passe de gagner le Tour d'Italie, s'est déclaré optimiste samedi sur les possibilités de réussir le doublé avec le Tour de France en juillet prochain.

Le quadruple vainqueur de la Grande Boucle tente pour la première fois de sa carrière le "doublé" qui n'a plus été accompli depuis le "Pirate" italien Marco Pantani en 1998, l'année du scandale de dopage Festina.

La participation de Froome au Tour reste toutefois conditionnée par son contrôle antidopage "anormal" de la Vuelta en septembre dernier.

"On verra en juillet mais je suis optimiste", a déclaré le coureur de 33 ans lors de la conférence de presse tenue à Cervinia, à la veille de l'arrivée à Rome.

"A l'inverse de plusieurs de mes adversaires qui étaient déjà à 100 % au départ, j'ai amélioré ma forme au fur et à mesure de la course, a estimé Froome. Pour cette raison, je pense pouvoir récupérer en vue du Tour et être compétitif. Dans le passé, on a vu qu'il était très difficile d'être compétitif dans les deux courses mais je pense que c'est possible même s'il est encore tôt pour en parler".

A un journaliste qui lui demandait s'il y aurait un nouveau duel entre lui et le Néerlandais Tom Dumoulin au Tour, il a répondu: "J'ai certainement l'intention d'y être. En ce qui le concerne, demandez-le lui."