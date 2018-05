Froome chute pendant sa reconnaissance du prologue

Le Giro a bien mal débuté pour Chris Froome (Sky). Le Britannique, un des principaux candidats à la victoire du Tour d'Italie, a chuté ce matin dans les rues de Jérusalem.



Froomey reconnaissait le tracé du prologue, qui lancera la 101e édition de la course italienne, quand il est tombé.



Sur une photo diffusée par Sporza, on peut constater l'étendue des dégâts. Le quadruple vainqueur du Tour de France est bien éraflé sur le côté droit. Il est touché au genou et à la hanche. Il boitait.



Le lauréat de la Grande Boucle et du Tour d'Espagne en 2017 égalerait Eddy Merckx en cas de victoire finale à Rome le 27 mai. En effet, le Belge est le dernier coureur a avoir remporté les trois grands tours d'affilée en 1972-1973.