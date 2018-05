Froome: "C'était un risque de partir d'aussi loin mais c'était un risque calculé"

L'opération était planifiée depuis la veille au soir, a déclaré Chris Froome, auteur d'un raid mémorable de 80 kilomètres samedi pour gagner la 19e étape du Giro à Bardonecchia et prendre les commandes de la course.

"Nous nous sommes réunis et nous avons décidé d'attaquer dès le colle delle Fenestre", a expliqué le Britannique (33 ans), leader de l'équipe Sky.

Froome a précisé connaître très bien le parcours de cette étape, pour avoir effectué un camp d'entraînement, l'été dernier (entre le Tour et la Vuelta), dans la région: "J'avais une bonne mémoire des routes, je savais ce qui nous attendait".

"L'équipe a couru de façon agressive pour durcir la course", a ajouté le quadruple vainqueur du Tour de France. "C'était un risque, bien sûr, de partir d'aussi loin mais c'était un risque calculé. On avait tout planifié et planché sur les différents scénarios, si on se retrouvait entre leaders ensuite ou avec des équipiers".

"C'est ça le vélo !", s'est exclamé Froome. "C'est formidable de courir ainsi".

"J'avais les écarts par la radio, je savais que j'avais 20-30 secondes pour le maillot rose. A un moment (dans l'approche de Jafferau), c'était une course sauvage. Je ne savais pas ce que Dumoulin pourrait faire dans la montée. Finalement, on a eu le même rythme dans le final".

"J'ai toujours eu confiance dans le fait que je pouvais m'améliorer en troisième semaine. Mais j'ignorais si ce serait possible de reprendre 3 minutes. C'était un scénario parfait", a encore dit le nouveau porteur du maillot rose.

Froome compte 40 secondes d'avance sur le vainqueur sortant du Giro, le Néerlandais Tom Dumoulin, avant les deux dernières étapes.

Interrogé enfin sur la différence entre le Tour de France et le Giro, le Britannique, en position de gagner pour la première fois le Tour d'Italie, a répondu: "Le Giro est plus imprévisible, plus explosif. Je dirais que c'est le grand tour qui se court le plus comme une classique. Au Tour, tous les grands coureurs, les grandes équipes, sont présents. Le niveau des adversaires est plus haut, la course est plus contrôlée."