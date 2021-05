Filip Sercu, masseur de Remco Evenepoel : "Il a presque retrouvé sa musculature, il ne manque que quelques pourcents"

Pour préparer son retour à la compétition sur les routes du Tour d’Italie, Remco Evenepoel a notamment choisi de s’isoler en Espagne pour deux longs stages en altitude. Trois semaines en mars du côté de Tenerife et de son célèbre volcan Teide. Et ensuite, en avril, trois nouvelles semaines dans la Sierra Nevada, au sud de l’Espagne. Sur place, le coureur de Schepdaal était entouré de quelques équipiers ( João Almeida , Mikkel Honoré ou encore Fausto Masnada ), mais aussi d’un entraîneur ( Koen Pelgrim ) et d’un soigneur : Filip Sercu . "L’ambiance était très familiale, en petit comité. Tout était tranquille et relax, mais on savait tous qu’on est là pour travailler et atteindre un résultat", confie Filip Sercu (petit-fils de l’ex-coureur Albert Sercu et neveu de Patrick Sercu , ancien spécialiste de la piste et des six jours et partenaire d’ Eddy Merckx ).

Filip Sercu est sans aucun doute l'une des personnes qui a le plus côtoyé Remco Evenepoel avant son retour à la compétition. Ce soigneur/masseur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a accompagné le champion dans ses différents stages en altitude qui lui ont permis de retrouver une condition et de pouvoir s'aligner au départ du Giro. Si quelqu'un connaît parfaitement les jambes de Remco c'est Filip ! Nous lui avons donc demandé où en était "R.EV".

"Pour ses stages, Remco a demandé un soigneur belge parce que c’est plus facile de communiquer avec quelqu’un qui parle la même langue. C’était important pour lui que tout soit au top dans ses deux stages. Tout s’est bien déroulé. On a eu de la chance avec la météo et dans ce genre de rendez-vous c’est important d’avoir du bon temps, ça permet de suivre exactement le programme d’entraînement prévu. C’était vraiment agréable de travailler avec lui. Il est très professionnel et sait ce qu’il veut. Il suit toujours très bien et de manière stricte les instructions de l’entraîneur ou du diététicien. C’est un gros bosseur et il est très sérieux dans son métier. Pour moi, c’est facile de travailler avec quelqu’un comme ça", explique le soigneur qui travaille depuis 20 ans dans les pelotons.

"La journée type se déroulait comme ceci : petit-déjeuner, présentation du programme de la journée, entraînement de trois, quatre, cinq ou six heures. Puis quand il rentrait, moi j’avais préparé quelque chose à manger. Un peu de repos et puis c’est le massage. Pour moi, le plus grand travail c’est ce massage car il travaillait dur sur le vélo et les muscles souffrent. Il faut aider à la récupération de ces muscles pour pouvoir repartir au travail le lendemain et progresser au fur et à mesure des efforts. Ça peut paraître comme du luxe de partir en stage avec son propre masseur et son propre entraîneur, mais c’est nécessaire pour bien travailler".