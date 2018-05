Elia Viviani vise le maillot mauve et le maillot rose avec Quick-Step au Giro

Avec l'Italien Elia Viviani, Quick-Step Floors compte dans ses rangs un des sprinteurs les plus attendus de cette 101e édition du Tour d'Italie. L'Italien de 29 ans a plus d'un objectif en vue.

Viviani a déjà décroché six victoires cette saison et compte une victoire d'étape sur ses quatre dernières participations au Giro. "Cette année, je rêve de remporter le maillot mauve du meilleur sprinteur et quelques étapes. J'arrive au départ en bonne condition et je veux arriver au bout du Giro. Ce ne sera pas simple car c'est une course difficile. Avec une étape plate à Rome lors du dernier jour, j'ai une motivation supplémentaire. C'est pourquoi je veux tout donner pour y arriver."

Viviani espère déjà goûter à la victoire durant les trois premiers jours de course sur le territoire israélien. S'il vise une victoire d'étape, il pense également au maillot rose. À condition de limiter les dégats dans le contre-la-montre en ouverture vendredi. "Je ne cache pas que je pense au maillot rose mais je suis aussi conscient que je peux perdre de l'énergie lors des sprints intermédiaires. Le contre-la-montre de vendredi nous en dira plus. Finalement, celui-ci est un peu trop long pour moi mais je vais tout donner."