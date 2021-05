Dix ans après, le Giro n’a pas oublié Wouter Weylandt

A 25 kilomètres de l’arrivée, le peloton emprunte la descente en lacet du Passo del Bocco. Dans un virage, le jeune coureur belge heurte sa pédale gauche contre un muret. C’est l’accident. Weylandt disparaît derrière le mur de protection. Quelques mètres plus bas, le corps du coureur de l’équipe Leopard gît sur la route. Le numéro 108 est inconscient. Il décède le soir même à l’hôpital.

Entre la Ligurie et l’Emilie Romagne, entre Gênes et Parme, le Passo del Bocco culmine à 956 mètres. Un col comme tant d’autres en Italie. D’ailleurs, jusqu’en 2011, le Passo n’a pas marqué l’histoire du Giro. Les stats retiennent simplement la victoire d’ Evgueni Berzin dans le chrono de la 18e étape de l’édition 1994.

Entre Alberto Bettiol, le dossard 107 et Tejay Van Garderen le 109, un vide. Pour toujours. Le numéro 108 que portait Wouter Weylandt n’est plus attribué depuis 10 ans.

"Je pense que c’est un très beau geste de l’organisateur. C’est un bel hommage", confie Kim Andersen, directeur sportif dans l’équipe Léopard à l’époque. "Cela va toujours rester dans les mémoires. Souvent, on oublie très vite ces choses-là, mais grâce à cela beaucoup de gens se souviennent de lui".

Ce dimanche, au départ de la première étape du 104e Giro, le peloton pense à Weylandt. Le torse barré d’un ruban noir agrafé au maillot, l’équipe Trek se présente au podium départ. Dans la mixed zone, son manager Luca Guercilena confesse à un média américain que cette tragédie reste le pire moment de sa vie de manager. "C’était horrible, tout le monde dans l’équipe était choqué".

Personne n’a oublié et personne n’oubliera le sourire de WW. "Il venait d’arriver dans l’équipe, on n’avait pas eu beaucoup de temps pour faire connaissance", enchaîne Kim Andersen. "Je n’étais pas sur le Giro, cette année-là mais je souviens d’un garçon qui s’était bien intégré. Il était toujours de bonne humeur, il cherchait à parler avec tout le monde. Cela a été un moment très dur à vivre". Le 9 mai 2011, le peloton est en deuil. L’équipe Léopard quitte la course le lendemain. Tout comme Tyler Farrar, le compagnon d’entraînement de Weylandt, marqué lui aussi.

Dix ans plus tard, devant le somptueux pavillon de chasse de Stupingi, juste avant de s’élancer le peloton du Giro retient son souffle l’espace d’une minute. La vie en rose s’arrête pour rendre un vibrant hommage à Wouter Weylandt, membre de la grande famille du vélo échappé en course beaucoup trop tôt.