Diego Ulissi: "Arriver avec un petit groupe, c'était l'idéal pour moi"

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a remporté la huitième victoire de sa carrière sur le Tour d'Italie, la deuxième cette année, en remportant la 13e étape du Giro vendredi au sprint devant Joao Almeida et Patrick Konrad.

"Nous savions que nous avions de bonnes chances de victoire dans le sprint. Je dois avant tout remercier mon équipe", a-t-il déclaré après la course. "Nous avons accéléré dans la dernière ascension de la journée et avons réussi à nous défaire des purs sprinteurs. Nous avons atteint l'arrivée avec un petit groupe et c'était idéal pour moi."

"L'équipe a ensuite réalisé un énorme travail dans le final en me plaçant dans une position idéale. McNulty m'a parfaitement lancé. Il est très fort depuis la reprise de la saison. C'est ma deuxième victoire sur ce Giro. C'est beau pour mon palmarès surtout à côté de mes six victoires des dernières années."

Plus tôt dans la saison, Ulissi avait également remporté deux étapes du Tour du Luxembourg où il avait également décroché la victoire finale.