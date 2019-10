Départ en Hongrie, 3 chronos et 7 arrivées au sommet au programme du Giro 2020

Le Tour d'Italie 2020 se déroulera du 9 au 31 mai et débutera par un contre-la-montre de 9,5 kilomètres à Budapest, la capitale de la Hongrie. Le Giro 2020, dont la présentation officielle a eu lieu jeudi à Milan, se terminera aussi par un chrono individuel, qui reliera Cernusco sul Naviglio à Milan sur 16,5 km.

Le 103e Tour d'Italie passera trois jours en Hongrie. En effet, après le chrono d'ouverture, deux étapes en ligne auront lieu en Hongrie, sur un parcours favorable aux sprinters. La 2e étape (193 km), partira de Budapest et se terminera à Györ, la principale ville du nord-ouest du pays. La 3e étape (197 km) reliera Székesfehérvár à Nagykanizsa après avoir longé le lac Balaton.

Le départ de Hongrie, une grande nouveauté pour ce pays qui n'a encore jamais accueilli un grand tour cycliste, sera le 14e donné hors d'Italie dans l'histoire du Giro.

Après ces trois jours en Hongrie, le peloton se rendra en Sicile pour une étape de 136 km entre Monreale et Agrigente le 12 mai. Le lendemain, la 5e étape mènera les coureurs au sommet de l'Etna, après 150 km de course. Après une 3e journée en Sicile, le Giro 2020 entrera dans la Botte par Mileto et remontera le pays par la côte est.

Après un premier jour de repos le 18 mai, le 2e contre-la-montre individuel est programmé le 23 mai: 33,7 km entre Conegliano et Valdobbiadene. Le second jour de repos est fixé le 25 mai. Ensuite, la dernière semaine propose quatre grandes étapes de montagne, d'une longueur supérieure à 200 km. Le classement général pourrait toutefois encore changer après le chrono final de Milan, où l'on connaîtra le nom du successeur de l'Equatorien Richard Carapaz au palmarès.