Dennis : "Tenir le plus longtemps possible"

Rohan Dennis (BMC) a réussi à conserver son maillot rose au terme de la 4e étape. Lui le rouleur, s'est accroché dans la roue des puncheurs dans l'ascension finale vers Caltagirone. Il n'a concédé que 4 secondes à Tim Wellens, vainqueur du jour.



"Il fallait éviter les problèmes dans les dix derniers kilomètres, jusqu'à la montée d'arrivée. Il y avait beaucoup de virages et beaucoup de public. C'était stressant. Heureusement, l'équipe a fait tout son possible pour me mettre en bonne position, De Marchi et Roche principalement. C'est génial de garder le maillot rose. Je veux tenir le plus longtemps possible."