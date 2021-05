De l’effroyable chute jusqu'au Giro : Les 9 derniers mois de Remco Evenepoel en 9 dates clés

De l’effroyable chute jusqu'au Giro : La ligne du temps des 9 derniers mois de Remco Evenepoel -... Quasiment neuf mois après sa terrible chute au Tour de Lombardie, Remco Evenepoel va reprendre le chemin de la compétition ce samedi, au départ du Tour d’Italie. En conférence de presse, le jeune coureur de l’équipe Deceuninck-Quick Step a expliqué revenir sans pression, sans objectif bien précis, avec juste l’envie de profiter et de retrouver le plaisir sur le vélo. Et on peut le comprendre, tant le garçon de Schepdaal revient de loin. Entre cette terrible bascule dans le ravin et la 1ère étape du Giro, retour en 9 dates clés sur les 9 mois d’un come-back.