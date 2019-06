De Gendt surpris par sa 3e place dans le contre-la-montre de Vérone

Lotto Soudal a vu Victor Campenaerts et Thomas De Gendt prendre les 2e et 3e places du contre-la-montre final du Tour d'Italie dimanche à Vérone. De Gendt ne s'attendait pas du tout à ce résultat.

"Je n'en avais pas vraiment envie. Pendant la reconnaissance, je poussais difficilement 200 watts en montée. Je n'étais pas plus motivé le matin: mentalement, le Giro était terminé samedi. Et en principe, je ne pouvais pas vraiment concourir pour un très bon résultat", a expliqué De Gendt. "Quand je roule à plein régime, c'est pour la 15e ou la 20e place, quelque chose comme ça. Et je n'avais vraiment pas envie de faire ça. J'ai également été surpris que ce soit le troisième meilleur temps. Je ne m'attendais pas à être si près."

"Nous avions espéré que Victor gagnerait", poursuit De Gendt. "J'étais encore dans le bus quand j'ai vu que son temps avait été battu. Alors, je me suis dit: -Maintenant, je dois y aller à fond, c'est ma chance de le battre dans un contre-la-montre. C'est dommage que ça n'ait pas marché. J'avais un bon feeling et je n'ai jamais vraiment décroché. Je suis donc très satisfait de ma performance. En fin de compte, c'est samedi et dimanche que j'ai eu les meilleures jambes pendant ce Giro. C'est dommage que ce soit fini. Je suis dans une courbe en pleine croissance."

De Gendt aurait-il pu espérer autre chose s'il avait été ambitieux d'emblée? "Après deux cents mètres, je me suis mis en position. J'ai essayé d'atteindre les puissances que j'avais pointées et ça s'est très bien passé. J'ai donc gardé cette position et ce rythme jusqu'à la montée. Je ne me suis pas calmé et j'ai vu au sommet que je n'étais pas si loin derrière le meilleur temps. Alors, j'ai pris plus ou moins de risques dans la descente et j'ai essayé d'en tirer le meilleur résultat possible. J'aurais peut-être pu être plus rapide dans quelques virages, mais je n'étais pas capable de pousser plus fort. J'étais vraiment à la limite."