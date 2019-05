De Buyst quitte le Giro, plus que quatre coureurs pour Lotto Soudal

Jasper De Buyst a quitté dimanche le Tour d'Italie durant la 15e étape. Son équipe Lotto Soudal est ainsi réduite à quatre unités.

De Buyst, qui a joué un rôle important dans les deux victoires du sprinteur australien Caleb Ewan, avait déjà indiqué qu'il ne terminerait pas le Giro. Après les abandons de Ewan, Roger Kluge et Jelle Vanendert, il s'agit déjà du quatrième abandon au sein de l'équipe belge du WorldTour.

Lotto Soudal ne compte plus que Victor Campenaerts, Thomas De Gendt, Adam Hansen et Tosh van der Sande au Giro, auquel participent encore 148 coureurs.

Jasper De Buyst est le quatrième belge à abandonner sur ce Tour d'Italie après son équipier Jelle Vanendert, Louis Vervaeke et Laurens De Plus.

L'équipe belge est la plus décimée de ce Giro au même titre que la formation allemande Sunweb qui ne compte également plus que quatre coureurs en course après les abandons de Tom Dumoulin, Robert Power, Sam Oomen et notre compatriote Louis Vervaeke.