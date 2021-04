Cyclisme : Coup de gueule envers "l’équipe avec le plus grand nombre de cas de dopage depuis 10 ans"

Ce mardi, l’Union cycliste internationale a annoncé le contrôle positif du coureur de la formation Vini Zabu Matteo De Bonis, quelques mois après celui de Matteo Spreafico sur le Giro. Deux cas positifs en 12 mois pour la formation italienne. Pour le Mouvement pour un cyclisme crédible" (MPCC), c’en est trop.

Depuis sa création, l’équipe italienne Vini Zabu compte neuf procédures en l’espace de douze ans dont 5 cas d’EPO, 2 cas d’hormones de croissance, 1 cas de Clenbuterol et 1 cas pour de l’Ostarine. En octobre dernier, Matteo Spreafico, un de ses coureurs, avait déjà été positif à deux reprises pendant le Tour d’Italie.

Et pourtant, RCS Sport, les organisateurs du prochain Giro, continuent à inviter la formation dirigée par Angelo Citracca et Luca Scinto. Ce qui n’est pas au goût du peloton, mais surtout du MPCC qui dénonce une atteinte grave à l’image du cyclisme : "Notre mouvement déplore amèrement que le groupe RCS s’obstine, à ce jour, à en faire toujours si peu de cas, mais aussi à ne pas donner d’explications sur leurs choix. Nous espérons que face à cette énième procédure antidopage, RCS Sport saura prendre ses responsabilités à l’avenir, même si l’organisateur italien avait déjà, après le Giro d’Italia 2020, tous les éléments en main pour le faire", a expliqué l’association via un communiqué.

S’il faut encore attendre le résultat de la contre-expertise concernant Matteo De Bonis (dans le cas où le coureur italien la réclamerait), Vino Zabu pourrait cette fois se faire exclure du Giro, pour le plus grand bonheur du MPCC.