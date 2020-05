Coronavirus: Jumbo-Visma s'impose dans la 5e étape du Giro virtuel

La 5e étape du Giro virtuel, disputée sur home-traineur, a été remporté samedi par l'équipe Jumbo-Visma représentée par les Néerlandais Robert Gesink et Steven Kruijswijk. Longue de 30 km, elle empruntait la fin du parcours de la 18e étape réelle. Elle débutait par la descente du Stelvio et s'achevait par la montée inédite des Torri di Fraele et ses 21 virages. L'équipe Astana a conservé le maillot rose.

Gesink a signé le meilleur chrono en 53:05. Kruijswijk a réalisé le troisième meilleur temps. Jumbo-Visma a devancé au total de 7:53 Astana, qui avait pourtant aligné l'Espagnol Ion Izagirre et le Danois Jakob Fuglsang en position. Ce dernier a réalisé le deuxième meilleur temps individuel, à 39 secondes de Gesink. La formation Androni Giocattoli-Sidermec a terminé troisième samedi à 19:48.

Astana devance désormais Jumbo-Visma de 26:15 et Androni Giocattoli-Sidermec de 38:07 au classement général.

Chez les dames, Soraya Paladin et Erica Magnaldi ont donné la victoire d'étape à la sélection italienne. En 2h10:10, elles ont laissé Astana à 2:07. Trek-Segafredo a terminé troisième à 6:28. L'Italienne Katia Ragusa (Astana) a réalisé le meilleur temps individuel en 59:30. Trek-Segafredo reste leader du général, avec une avance de 23:11 sur les Italiennes et 1h11:31 sur Astana.

Il reste deux étapes virtuelles à disputer, prévues les 6 et 9 mai. Après les professionnels, des anciennes gloires de la petite reine ainsi que des amateurs s'affronteront virtuellement sur chaque étape afin de collecter des fonds pour la Croix-Rouge italienne.

La 103e édition du Giro aurait dû avoir lieu du 9 au 31 mai, mais elle a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19. L'Union cycliste internationale (UCI) espère organiser le Giro en octobre, après le championnat du monde de cyclisme.