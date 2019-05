Conti : « Le maillot rose, un absolu »

Valerio Conti (UAE Emirates), 2e de la 6e étape, s'est emparé de la place de leader. Il est le premier Italien a enfilé le maillot rose depuis 2016 et un certain Vincenzo Nibali.



"C'est une journée merveilleuse ! Une émotion unique, fantastique ! J'ai gagné une étape de la Vuelta mais, pour un Italien, il n'y a rien de plus beau que porter le maillot rose. C'est une émotion incomparable, une sorte d'absolu pour moi. Je n'avais encore jamais porté de maillot de leader. Au départ de l'étape, on savait que Roglic avait l'intention de lâcher le maillot rose. Mais tout le monde voulait aller dans l'échappée. J'ai réussi à me retrouver dans la bonne. Masnada était très fort, plus fort que moi dans le final."