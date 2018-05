Chris Froome: "La course est encore longue"

Le Britannique Chris Froome (Sky) a pris la 21e place de la 1e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre de 9,7 km disputé vendredi à Jérusalem. Il pointe à 37 secondes du vainqueur et premier leader du Giro 2018, le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb).

"Je ne compte pas sur ce contre-la-montre pour essayer de gagner le Giro", déclare Chris Froome sur le site de Sky. "Tom a fait une super course aujourd'hui, c'était vraiment impressionnant. Je le félicite. Tom Dumoulin et Rohan Dennis sont les deux gars qui ont gagné du temps aujourd'hui, mais la course est encore longue. C'est bon d'être ici et d'avoir commencé la course".

La journée avait mal tourné pour Chris Froome, qui a chuté durant la reconnaissance du parcours vendredi matin. "Ma roue avant a glissé dans un virage que je négociais en vitesse de course, à environ 20 ou 30 km/h", explique le quadruple vainqueur du Tour de France. "Un accident fait toujours mal mais je suis content que ça ne soit pas plus sérieux. J'ai vu ce qui arrivé à Kosta (Siutsou) qui est à l'hôpital. Je suis donc juste content de ne pas être davantage blessé. Cela fait partie du sport".