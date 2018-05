Chris Froome en délicatesse dans un Giro "imprévisible"

Chris Froome a perdu l'essentiel de ses chances de gagner le Giro, une course que le Britannique qualifie d'"imprévisible", et son équipe Sky a élargi son jeu pour sauver l'honneur.

S'il n'a pas concédé de temps, jeudi, dans le final très glissant de la 12ème étape à Imola, Froome a gardé sa 12ème place au classement, à 3'20'' de son compatriote Simon Yates. Et à plus de deux minutes et demie du vainqueur sortant du Giro, le Néerlandais Tom Dumoulin.

Au résultat comptable, catastrophique pour un candidat à la victoire dans le Giro, s'ajoute la cascade de malheurs qui ont accablé le quadruple vainqueur du Tour de France.

"Dans le cyclisme, on ne peut pas se cacher", estimait-il après avoir de nouveau lâché du temps, mercredi, à Osimo, en expliquant que sa chute de Jérusalem, avant le prologue, marquait l'origine de ses problèmes.

"Je continuerai à lutter", ajoutait-il pour couper court à tout renoncement alors que le Tour d'Italie en est à sa seconde moitié.

Sky, la plus puissante équipe du peloton, a également d'autres options pour tenter de gagner une étape. Avec le Néerlandais Wout Poels, qui, selon un proche du groupe britannique, était désigné mardi dernier dans l'étape finalement gagnée par le Slovène Matej Mohoric, et surtout le Colombien Sergio Henao, en vue dans le final d'Imola.

Pour son retour sur le Giro, qu'il n'avait plus couru depuis 2010, Froome affirme apprécier la course. Il est apparu détendu avant le départ de la 12e étape à Osimo : "Le bilan n'est certes pas celui que j'espérais au départ. Mais il peut se passer encore beaucoup de choses".

"Dans le Giro, on ne peut être relax aucune journée, a-t-il ajouté. Même dans une étape de plaine, le mauvais temps peut jouer des tours. Le Giro est imprévisible".