Chris Froome au Giro en rêvant d'égaler Eddy Merckx

Vainqueur de son quatrième Tour de France l'été dernier puis de la Vuelta, Chris Froome (Sky), va désormais tenter de remporter son premier Giro, et ainsi gagner les trois grands tours d'affilée, et égaler Eddy Merckx, qui avait signé pareille performance en 1972-1973. "C'est un de mes grands objectifs", a déclaré Froome mercredi, à deux jours du départ du Giro 2018, qui s'élancera vendredi de Jérusalem.

Le 'Kényan blanc' a dû modifier son programme pour pouvoir viser la victoire au Giro. "Cela a été complétement différent, avec bien plus de courses italiennes dans ma préparation. J'ai dû être prêt bien plus tôt qu'avant, quand je n'étais concentré que sur le Tour de France. Ma dernière course a été le Tour des Alpes. Je sens qu'y ai passé un pallier, que je suis dans une spirale positive. Je me sens prêt. C'est spécial de prendre le départ du Giro avec l'ambition de le gagner. Je l'avais déjà disputé quand j'étais chez Barloworld (en 2009, puis en 2010 chez Sky) mais c'était différent", déclare Chris Froome.

Le Giro débutera vendredi par un contre-la-montre individuel de 9,7 km à Jérusalem. "Ce sera une journée importante", estime Froome. "C'est un court contre-la-montre mais il est technique et vallonné. Il pourrait déjà y avoir des écarts de 20, 30 secondes".

Chris Froome est au Giro alors qu'il attend toujours qu'une décision le concernant soit prise à la suite de son contrôle "anormal" lors de la dernière Vuelta. "Je comprends la frustration de certains mais j'ai le droit d'être ici et de me battre pour la victoire. Tout comme j'ai le droit de me battre pour prouver mon innocence. Les questions à ce propos ne me stressent pas, cela fait partie du métier", dit le coureur britannique de 32 ans, qui ne sait pas encore s'il prendra de nouveau part au Tour d'Espagne. "Après le Giro, il y aura le Tour. Mais pour la Vuelta, on verra bien. Pour l'instant, je ne pense qu'aux trois semaines à venir".