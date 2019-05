Cataldo s'impose à Côme sur la 15e étape du Giro, Carapaz et Nibali grappillent sur Roglic

L’Italien Dario Cataldo a remporté la 15e étape du Tour d’Italie à Côme devant son compagnon d’échappée Mattia Cattaneo. Le Britannique Simon Yates prend la troisième place. Sur un parcours reprenant les principales difficultés du Tour de Lombardie, la Madonna del Ghisalo, le Colma di Sormano et le Civiglio, Vincenzo Nibali et le maillot rose, Richard Carapaz, ont repris 40 secondes au Slovène Primoz Roglic.

Après un début de course, rapide, ce sont finalement les Italiens Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli) et Dario Cataldo (Astana) qui reçoivent un bon de sortie. À deux pour plus de 200 kilomètres, les deux Italiens vont se voir accorder un avantage de 16 minutes par le peloton. L’accélération de la formation Mitchelton-Scott intervient trop tardivement et les deux hommes de tête ont pu se jouer la victoire. Cataldo s’est montré plus rapide que son compatriote dans la dernière ligne droite et apporte le 25e succès de la saison à l’équipe Astana.

Du côté des favoris, la bagarre s’est déclenchée dans le Civiglio, l’ultime difficulté de la journée. Vincenzo Nibali et le maillot rose, Richard Carapaz ont attaqué tandis que Primoz Roglic, deuxième du général n'a pas pu répondre à l'offensive du Requin de Messine. Dans la descente vers Côme, le Slovène s’est fait une grosse frayeur en chutant contre un rail de sécurité.

Au général, Richard Carapaz possède désormais 47 secondes d’avance sur Roglic. Nibali, toujours pointé à 1min47 du maillot rose, s’est rapproché à une minute de Roglic avant la deuxième journée de repos de ce lundi.