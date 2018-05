Carapaz sort de sa coquille et s'impose en solitaire au sommet de Montevergine

L'Equatorien Richard Carapaz (Movistar) a remporté sous la pluie la 8e étape du Tour d'Italie (WorldTour) samedi entre Praia a mare et Montevergine di Mercogliano sur 209 km.

L'arrivée s'est jugée, pour la deuxième fois de ce Giro, au sommet du sanctuaire de Montevergine di Mercogliano en Campanie avec une ascension de 17 km à une moyenne de 6%. Carapaz a attaqué juste avant la flamme rouge pour aller rechercher le Néerlandais Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo) un moment devant.

Paré du maillot blanc de meilleur jeune, Carapaz s'est imposé avec 7 secondes d'avance sur l'Italien Davide Formolo (Bora-hansgrohe) et le Français Thibaut Pinot (Groupama-FJD) qui ont réglé un peloton d'une trentaine de coureurs où figurait également Sander Armée (Lotto Fix All), meilleur belge à l'arrivée avec sa 27e place. Il s'agit de la première victoire d'un équatorien sur les routes du Giro. À 24 ans, Carapaz signe sa 3e victoire chez les pro après une étape et le classement final du Tour des Asturies fin avril.

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) a terminé 5e et conserve le maillot rose avec 16 secondes d'avance sur le Néerlandais Tom Dumoulin (Sunweb) et 26 sur son équipier colombien Esteban Chaves. Les favoris se sont neutralisés dans la montée alors que Chris Froome a glissé et chuté - sans finalement perdre de temps - à cinq kilomètres du terme.

La première partie de l’étape – plutôt ondulée mais sans GPM répertoriés – a permis à un groupe de sept coureurs de s’extraire du peloton. Le Belge Tosh Van der Sande (Lotto Fix All) était alors accompagné de Jan Polanc (UAE Emirates), Matteo Montaguti (Ag2r), Rodolfo Torres (Androni Giocattoli-Sidermec), Davide Villella (Astana), Matej Mohoric (Bahrain-Merida) et Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo). Partis à 159 km du but, ils ont compté jusqu’à six minutes d'avance. Le dernier rescapé, le Néerlandais Bouwman, a été repris juste avant la flamme rouge

Dimanche, la 9e étape reliera Pesco Sannita au Gran Sasso d’Italia sur 225 km. Un parcours exigeant qui se terminera notamment par l’enchaînement coup sur coup de la montée vers Calascio et vers le Gran Sasso , pratiquement 50 km de montée sans répit.