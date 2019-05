Campenaerts très déçu après cette deuxième place à cause d'un incident technique au Giro

A son grand désarroi, Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a terminé deuxième du contre-la-montre du Tour d'Italie, dimanche. La déception a prévalu. Victime d'un incident mécanique à 1.500m de l'arrivée, le champion de Belgique n'a terminé qu'à 11 secondes de Primoz Roglic.

"Oui, c'est dû au changement de vélo. Que puis-je dire? C'est très malheureux. Bien sûr que je suis déçu. Je pense que ça va m'empêcher de dormir", a déclaré le recordman de l'heure.

Avant le départ, Campenaerts ne se donnait aucune chance de gagner, ni peu après son arrivée: "Je sais à quel point Roglic est en forme et qu'il grimpe bien. Je suis réaliste. J'ai remué ciel et terre pour monter le plus vite possible, mais les watts par kilogramme de poids corporel ne mentent pas. Etre malchanceux et malgré cela, battre Roglic, ce n'est pas possible."

Après l'arrivée de Roglic, Campenaerts a tenu un autre discours. "Oui, je me suis peut-être surpris moi-même. Mais à la fin, je n'ai de toute façon pas gagné et c'est la déception qui domine. Peut-être même plus que si j'avais été cinquième. Alors j'aurais peut-être dit: 'bien joué dans un contre-la-montre sur papier en montée'".

Campenaerts va se tourner dorénavant vers le contre-la-montre final à Vérone, qu'il avait déjà dit préférer à ceux de Bologne et Saint-Marin. "J'espère que Primoz aura un peu plus souffert avant ce contre-la-montre final que maintenant. Je pense que j'ai fait plus que lui en ce moment et j'ai encore été proche de la victoire. J'ai beaucoup de confiance pour cette dernière étape, mais c'est encore loin, bien sûr."