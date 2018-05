Blague sur le Giro, Wellens et Hansen piègent le peloton

La scène cocasse s'est déroulée lors de 8ème étape, samedi dernier. Mais quelques jours plus tard, 'Cycling Weekly' et 'L'Equipe' relaient l'histoire. Samedi donc, 8ème étape du Tour d'Italie entre Praia a Mare et Montevergine di Mercogliano, 209km avec une arrivée au sommet (Richard Carapaz gagne l'étape et Simon Yates conserve le maillot rose).

Dans cette étape, une échappée de sept coureurs s'est formée. Un peu plus tard, deux coureurs de l'équipe Lotto-Fix All ont tenté de faire le bond et de rejoindre les échappés : Tim Wellens et Adam Hansen. Mais l'écart était trop grand et, au peloton, la formation Mitchelton-Scott de Simon Yates avait décidé de ne pas les laisser partir.

Quand Wellens et Hansen ont compris qu'ils ne pourraient jamais rejoindre le groupe de tête, ils ont décidé de piéger l'équipe du maillot rose . Les deux coureurs se sont cachés sur un parking et ont attendu que le peloton les dépasse. Wellens et Hansen ont repris la route à l'arrière de la course. Les deux Lotto ont ensuite remonté le peloton pour aller faire un petit coucou aux coureurs de l'équipe Mitchelton-Scott. "Ils regardaient devant, puis vers nous, puis encore devant, puis à nouveau vers nous. 'Mais vous étiez où les gars', nous-ont ils lancé", explique Adam Hansen à Cycling Weekly.

Scène assez étonnante sur une course aussi prestigieuse que le Tour d'Italie. Habituellement, les coureurs se charrient à l'entrainement, c'est nettement plus rare en course. Mais samedi, Hansen et Wellens avaient décidé de s'offrir un peu de 'fun'.