Bilbao s’impose en costaud au bout d’une étape mouvementée à L'Aquila

L’Espagnol Pello Bilbao s’est imposé sur la 7e étape du Tour d’Italie vendredi entre Vasto et L’Aquila, longue de 185 kilomètres et éprouvante pour les organismes. Le coureur d’Astana, 6e du général l'an dernier, a mené à bien l’échappée du jour en distançant ses adversaires dans la dernière bosse pour s’offrir la 8e victoire de sa carrière, la 24e pour l’équipe Astana cette saison.

Le Français Tony Gallopin (AG2R) a dû se contenter de la deuxième place devant David Formolo (Bora-Hansgrohe). Ces deux hommes, qui jouent le classement général pour leurs équipes respectives, peuvent se consoler avec la minute qu’ils ont reprise aux principaux favoris de ce Giro, tous arrivés groupés dans un peloton d'une cinquantaine de coureurs. Le maillot rose Valerio Conti s’est accroché et a conservé son maillot de leader. Meilleur belge, Tosh Van der Sande a terminé 11e.

Le leader de l’équipe UAE Emirates a dû mettre son équipe à contribution en début de course pour annuler une échappée d’une vingtaine de coureurs. A cours d’équipiers pour continuer à assurer cette mission, il a reçu l’aide de l’équipe de Vincenzo Nibali qui n’avait aucun intérêt à ce que cette échappée prenne le large. Une course-poursuite s’en est suivie et a inévitablement pesé sur les jambes du peloton. Une fois la jonction effectuée, un groupe de douze coureurs dans lequel figurait Thomas De Gendt a profité de l’accalmie pour s’isoler dans une bosse.

Ce sont les rescapés de ce groupe qui se sont disputé la victoire. Étonnamment lâché à 45 km du but, Thomas De Gendt n’a pas pu jouer la gagne.

Il s’agit de la deuxième journée consécutive où l’échappée arrive au bout et les baroudeurs pourraient encore disposer d’un terrain favorable samedi sur la 8e étape entre Tortoreto Lido et Pesaro, la plus longue de ce Giro avec ses 239 kilomètres. Un parcours semé d’embûches et de courtes ascensions pentues qui pourrait également inspirer les hommes forts de ce Giro.