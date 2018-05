Bennett surprend Viviani dans la 7e étape, Roelandts et Debusschere dans le top 10

L'Irlandais Sam Bennett (Bora) s'est montré le plus rapide pour gagner la 7e étape du Tour d'Italie devant l'Italien Elia Viviani, vendredi, à Praia a Mare, sur la côte de Calabre (sud). Les Belges Jurgen Roelandts et Jens Debusschere se sont classés 9e et 10e.

Le Britannique Simon Yates (Mitchelton) a conservé le maillot rose de leader, au lendemain de sa prise de pouvoir à l'Etna.

Dans la ligne droite finale (1.900 m), le long de la mer Tyrrhénienne, Bennett a débordé Viviani qui s'était imposé dans les deux premiers sprints massifs du Giro.

L'Irlandais, âgé de 27 ans, a enlevé pour la première fois de sa carrière une étape du Giro. L'année passée, il s'était incliné face au Colombien Fernando Gaviria à Tortona (13e étape).

Troisième des deux premiers sprints en Israël, Bennett a gagné cette fois nettement après avoir pris la roue de Viviani.

L'échappée du jour, lancée dès le premier kilomètre, a réuni trois coureurs, l'Italien Davide Ballerini, l'Espagnol Markel Irizar et le Russe Maxim Belkov. Le trio a été tenu sous contrôle par le peloton qui a limité sa marge à moins de quatre minutes.

Ballerini, le dernier à être rejoint, a été repris avant les dix derniers kilomètres de cette étape, la première sur le continent.

Samedi, le Giro arrive à Montevergine di Mercogliano, l'un des grands sanctuaires de la Campanie. La montée finale, roulante (5% de pente moyenne), est longue de 17 kilomètres pour rejoindre l'altitude de 1.260 mètres.