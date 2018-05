Ben Hermans sur le Grand Départ en Israël : "Vous croyez que c'est mieux à Bruxelles?"

Cette année, la direction du Tour d'Italie a décidé de sortir des traditionnelles frontières européennes, en organisant le Grand Départ de l'autre côté de la Méditerranée en Israël pour trois jours, avec Jérusalem comme décor du contre-la-montre inaugural. La Ville Sainte qui navigue toujours dans un climat politique tendu avec la Palestine. "Je ne m'en préoccupe pas. Je suis avant tout coureur. En Belgique, nous avons également nos problèmes. Regardez le contexte politique à Bruxelles, vous croyez que c'est mieux?", déclare le coureur d'Israel Cycling Academy Ben Hermans à la RTBF.

D'ailleurs, le Limbourgeois ne voit que des avantages à ce lancement dans l’État hébreu. "C'est une magnifique région. Pour notre équipe, être à domicile, c'est formidable. Nous aurons une journée de repos supplémentaire pour rallier la Sicile. C'est une bonne chose. Je préfère être dans l'avion que sur le vélo en train de souffrir. C'est plus facile à supporter physiquement."

Un rôle d'électron libre

A l'occasion de cette 101e édition, le Belge de 31 ans endossera un nouveau rôle puisqu'il sera le chef de file de sa formation Israel Cycling Academy. A l'exception de sa première saison pro chez Topsport - Vlaanderen, le Limbourgeois a toujours joué les coéquipiers chez Radioshack (2010-2013) et BMC Racing Team (2014 – 2017). En descendant à l'échelon Conti Pro, il cherchait davantage de possibilités de jouer sa carte personnelle. "Disons que je serai un électron libre. J'avais quand même envie d'évoluer avec un statut différent. Sur ce Giro, j'ai l'occasion de faire ce que je veux."

N'en déplaise à certains, le vainqueur du Tour d'Oman 2017 ne visera pas de classement général sur le Giro. "Soyons clairs, mon objectif est la victoire d'étape. Nous avons pris cette décision durant l'hiver. Pour faire un classement général, tout doit être parfait. Quand tu roules en Conti Pro, tu peux plus facilement te glisser dans un coup. Idéalement, sur une étape durant laquelle les leaders autorisent un bon de sortie et que sur un final difficile sur lequel je peux faire la différence, mais je ne serai pas le seul à viser ce type de scénario."

Si le coureur n'a pas coché d'étape, il attendra quand la route s'élève car l'ancien de la BMC est un grimpeur pure souche. "Dans les catégories de jeune, je n'étais pas un bon sprinteur. Je me suis vite aperçu que je me débrouillais bien sur des terrains vallonnés. Ce n'est pas que j'aime souffrir dans la montagne, c'est juste que c'est là que je peux m'exprimer en tant que coureur" , rationalise le lauréat de la dernière étape du Tour de Belgique 2010.

Le Tour d'Espagne est "plus faisable humainement"

Pour arriver en condition sur cette 101e édition, Ben Hermans a enchainé les épreuves par étapes avec plusieurs résultats encourageants : 11e du Tour de la Communauté de Valence, 14e de la Ruta del Sol, 16e du Tour de Catalogne et 13e du Tour des Alpes, sans oublier Tirreno-Adriatico où il a été contraint à l'abandon sur la 6e étape, malade. "J'ai eu une bronchite qui m'a perturbé jusque Tirreno-Adriatico. Ensuite, cela a été beaucoup mieux. Le Tour des Alpes m'a rassuré sur ma condition. Je suis prêt pour le Tour d'Italie."

Le leader d'Israel Cycling Academy participera à son quatrième Giro, lui qui n'a jamais roulé le Tour de France. Cependant, son cœur penche davantage pour le Tour d'Espagne. "Le Tour de France ? Ce sera peut -être dans le futur si notre équipe monte dans le World Tour. Le Tour d'Italie est une belle épreuve télévisuelle, mais je préfère la Vuelta. Les étapes sont plus courtes que sur le Giro où il y a à chaque fois des journées interminables. C'est un peu plus faisable humainement. De plus, il fait toujours beau, le peloton est moins stressé et il y a moins de déplacements entre les villes-étapes."

Tom Dumoulin, le favori de Ben Hermans

Ben Hermans et son équipe arriveront lundi à Jérusalem, histoire de s'acclimater à la région. Ils auront le temps de reconnaitre le parcours du chrono initial dans les rues de la capitale avant le coup d'envoi vendredi du 101e Giro duquel Tom Dumoulin sera candidat à sa propre succession. "J'en fais mon favori. Avec le contre-la-montre de 34,2 km entre Trento et Rovereto, il pourra prendre beaucoup de temps sur ses rivaux, même si j'ai vu sur le Tour des Alpes que les rivaux ne manqueront. Avec Pinot, Froome, Lopez, Pozzovivo et Aru, il y aura une belle bataille."