Battaglin brille en Sicile et décroche la troisième victoire de sa carrière sur le Giro

L'Italien Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) a remporté ce mercredi la cinquième étape du Tour d'Italie, la deuxième disputée sur les routes siciliennes, et qui reliait Agrigente à Santa Ninfa sur la distance de 153 kilomètres.

Vainqueur de la quatrième étape hier, le Belge Tim Wellens (Lotto-FixAll) a terminé à la sixième place de ce sprint disputé en légère montée. L'Australien Rohan Dennis (BMC) a lui conservé le maillot rose de leader.

L'échappée du jour s'est constituée dès le départ, au kilomètre 0. On y a retrouvé deux membres de l'équipe Trek-Segafredo, le Champion d'Irlande Ryan Mullen et le Luxembourgeois Laurent Didier. L'Italien Andrea Vendrame (Androni-Sidermec-Bottecchia) et l'Albanais Eugert Zhupa (Wilier Triestina) ont également participé à cette échappée.

Le peloton a roulé à un rythme modéré tout la journée, laissant les hommes de tête posséder un écart variant entre 1:30 et 4:00.

On a ensuite assisté à plusieurs attaques au sein-même de l'échappée pour voir Andrea Vendrame sortir du lot à 21 kilomètres de la ligne d'arrivée et se séparer de ses compagnons d'infortune, condamnant cette échappée qui n'est pas parvenue à collaborer jusqu'à Santa Ninfa.

A 13 kilomètres de l'arrivée, une grosse chute a fait exploser le peloton, portant préjudice à Pozzovivo, septième au classement général et Max Schachmann, sixième, situés plus à l'arrière du groupe. Pozzovivo, aidé de ses équipiers, a pu réintégrer le reste du peloton, se faisant tout de même une belle frayeur. Schachmann, avec uniquement un coéquipier, a eu plus de mal à rentrer dans le groupe à sept kilomètres du but. C'est la deuxième journée d'affilée qu'il doit réaliser un gros effort pour revenir dans le peloton.

Andrea Vendrame a résisté comme il le pouvait jusqu'à trois kilomètres de l'arrivée, où il n'a pas pu empêcher le peloton de le rejoindre pour un regroupement général.

Enrico Battaglin a alors suivi Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi) qui lançait le sprint. Il s'est finalement retrouvé en duel avec Giovanni Visconti (Bahrain-Merida) devant le reste de la meute. Enrico Battaglin, déjà bien en jambes mardi, avec une troisième position lors de la quatrième étape, s'est imposé. C'est la troisième victoire d'étape italienne sur cinq depuis le début du Giro, un fait qui n'était pas arrivé depuis 2009.

Le classement général est inchangé. Rohan Dennis (BMC) possède une seconde d'avance sur Tom Dumoulin (Sunweb) et 17 secondes sur Simon Yates (Mitchelton-Scott). Tim Wellens conserve sa quatrième place, à 19 secondes.

Jeudi, la sixième étape reliera Caltanisetta à l'Etna (164 km) pour la première arrivée au sommet de ce Giro.