Astana remporte le Giro 2020... virtuel

Astana a remporté la première édition du Giro virtuel après sa quatrième place lors de la septième et dernière étape qui reprenait les 15,7km de l'étape Cernusco sul Naviglio - Milan. L'étape a été remportée par l'équipe nationale italienne représentée par Filippo Ganna et Jonathan Milan.

Astana, représenté par Manuele Baoro et Davide Martinelli pour cette dernière étape, a remporté le général avec 49:57 d'avance sur Jumbo-Visma et 1h01:25 sur Androni Giocattoli-Sidermec. Chez les dames, Trek-Segafredo, représentée samedi par Ellen Van Dijk et Letizia Paternoster, a décroché le maillot rose avec 24 secondes d'avance sur l'équipe nationale italienne et une minute sur Astana.

Après les professionnels, des anciennes gloires de la petite reine ainsi que des amateurs s'affrontent virtuellement sur chaque étape afin de collecter des fonds pour la Croix-Rouge italienne.

La 103e édition du Giro aurait dû avoir lieu du 9 au 31 mai, mais elle a été reportée du 3 au 25 octobre en raison de la pandémie de Covid-19.