Alejandro Valverde souffre d'un œdème osseux au sacrum, sa participation au Giro menacée

Le week-end ardennais a été très décevant pour le Champion du Monde Alejandro Valverde, héros de (presque) toutes les précédentes éditions. Onzième de la Flèche Wallonne où il a été piqué par une guêpe, il a même abandonné à plus de cent kilomètres de l'arrivée dimanche à Liège-Bastogne-Liège, la Doyenne, qu'il avait remportée en 2006, 2008, 2015 et 2017. La cause ? Une blessure au sacrum qui date d'une chute à l'entraînement, jeudi dernier.

"J'avais mal, mais je voulais tout de même prendre le départ", explique-t-il dans l'édition de ce mardi de la Gazzetta Dello Sport. "Il n'y a pas eu d'amélioration, la douleur ne s'est pas atténuée comme je l'espérais."

Les examens passés lundi à Murcie ont révélé que Valverde, 39 ans, souffre d'un œdème osseux dans le sacrum, un os du bassin.

Movistar, son équipe, a annoncé que sa participation au prochain Giro (du 11 mai au 2 juin) dépendrait de l'évolution de cette blessure.

Valverde n'a jamais caché son envie de participer au Tour d'Italie, qu'il avait découvert avec une victoire d'étape et la troisième place du général à la clé, il y a deux ans.

En cas de forfait, l'Espagnol Mikel Landa serait alors l'unique leader de la Movistar sur le Giro.

Valverde n'a encore remporté qu'une seule course cette saison, la troisième étape de l'UAE Tour (WorldTour) le 26 février.