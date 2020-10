13e étape du Giro : Ulissi remporte l'étape au sprint, Sagan fait la mauvaise opération du jour

Diego Ulissi (Team UAE Emirates) a remporté la 13e étape du Tour d'Italie vendredi entre Cervia et Monselice. L'Italien a devancé le maillot rose Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step) et l'Autrichien Patrick Konrad (Bora-hansgrohe).

Le début de course était très animé et une échappée de sept coureurs parvenait à se former après 20 km de course. Un groupe de tête où l'on retrouvait Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) aux côtés de Geoffrey Bouchard (AG2R), Simon Pellaud et Simone Ravanelli (Androni Giocatolli), Rodrigo Contreras (Astana), Alessandro Tonelli (Bardiani-CSF) et Lorenzo Rota (Vini Zabu-KTM).

Dans le Muro di Vallorto, la première difficulté de la journée à 36 km de l'arrivée, Bouchard et Tonnelli lâchaient leur partenaire d'échappée. Derrière, le peloton accélérait sous l'impulsion de l'équipe Bora-hansgrohe.

À 20 kilomètres de l'arrivée, les coureurs abordaient la dernière ascension de la journée avec le Muro di Calaone. Dans le peloton, les favoris accéléraient le tempo et le duo de tête était repris à 17 km de l'arrivée.

La victoire finale se jouait finalement au sprint et Diego Ulissi se montrait le plus rapide pour remporter la 8e victoire de sa carrière sur le Giro, la deuxième en 2020 après sa victoire à Agrigente.

Samedi, un contre-la-montre de 34,1 km attend les coureurs entre Conegliano et Valdobbiadene.