Zurich va accueillir les Mondiaux de cyclisme sur route en 2024

Les championnats du monde de cyclisme sur route 2024 auront lieu à Zurich, en Suisse, a annoncé jeudi la Fédération suisse de cyclisme (Swiss Cycling).

Fin septembre de l'année dernière, l'Union Cycliste Internationale (UCI) avait attribué à la Suisse les Mondiaux 2020 et 2024. En 2020, les championnats du monde auront lieu pour la première fois dans la partie romande, dans les cantons de Vaud et du Valais. En 2024, la région germanophone a été choisie. Zurich a été préféré à Berne. Pour l'ensemble de la Suisse, ce sera les onzième et douzième organisations d'un championnat du monde. La dernière, en 2009 à Mendrisio, avait vu le sacre de l'Australien Cadel Evans.

Les épreuves de 2020 se dérouleront principalement près de la vallée du Rhône, au coeur des Alpes et les départs seront donnés depuis Aigle, le siège de l'UCI, et les arrivées jugées à Martigny. Quatre ans plus tard, le peloton évoluera entre les cols du Jura et ceux des Alpes. Zurich a accueilli le Mondial en 1923, 1929 et 1946.

Le Yorkshire britannique, et plus particulièrement la ville de Harrogate, accueillera les Mondiaux 2019. En 2021, ce sera au tour de la Flandre (Knokke-Bruges pour les contre-la-montre et Anvers-Louvain pour les épreuves en ligne) d'accueillir les chasses au maillot arc-en-ciel. Les Mondiaux 2022 et 2023 doivent encore être attribués. L'UCI a d'ores et déjà décidé de confier les Mondiaux 2025 à l'Afrique.