Wout Van Aert : "J'ai une chance de gagner dimanche et c'est important d'avoir une équipe derrière le leader"

Wout Van Aert a pris le temps de s'exprimer après sa médaille d'argent au championnat du monde de contre-la-montre. - © Tous droits réservés

Wout Van Aert : "J'ai une chance de gagner dimanche et c'est important d'avoir une équipe... Wout Van Aert a remporté une belle médaille d’argent lors du mondial contre-la-montre. Le Belge n’a rien pu faire face au nouveau champion du monde, l’Italien Filipo Ganna. "C’est le maximum que j’étais capable de faire aujourd’hui. J’ai pris un départ très rapide et entre le 10e et 15e km, le vent de face était de trop pour moi. J’ai dû ralentir. Là j’ai perdu trop de temps dans cette partie. Car dans la seconde partie, j’ai repris du temps sur Ganna. Il était plus fort et il mérite sa victoire. Quand tu es battu avec presque 30 secondes, c’est assez", a déclaré Van Aert à notre micro. Et d’ajouter sur sa déception de finir 2e : "Je suis un peu déçu. J’étais venu pour gagner, mais je suis content de mes jambes. C’est une bonne course, mais c’est comme ça, c’est la course. Après, c’est bien pour la tête que les jambes suivent toujours. C’est bon pour dimanche." Avec un tel résultat, Van Aert prouve qu’il a bien digéré le Tour de France et qu’il pourra viser quelque chose dimanche lors de la course en ligne : "Le plus important était de bien récupérer en vue de dimanche car ça ira vite. Mes résultats sont très bons en ce moment et ça me permet de me laisser jouer ma carte. Je pense que j’ai une chance de gagner dimanche et c’est important d’avoir une équipe derrière le leader", conclu le coureur. Dimanche, la course masculine sera longue de 258,2 kilomètres (9 tours) et riche près de 5.000 mètres de dénivelé positif.