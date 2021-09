Wout van Aert "déçu" après sa deuxième place aux Mondiaux de contre-la-montre : "Une médaille d'argent de plus, ce n'est pas amusant"

Wout van Aert a décroché une nouvelle médaille d'argent à l'occasion du contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme, ce dimanche à Bruges. Comme il y a douze mois à Imola, WVA s'est cassé les dents sur Filippo Ganna, qui n'a devancé son rival belge que de 5.37 secondes après près de cinquante minutes d'efforts.

►►► À lire aussi : Remco Evenepoel, troisième et heureux : "Un peu comme une victoire !"

►►► À lire aussi : Ganna Champion du Monde devant Wout van Aert et Remco Evenepoel

"Je me suis senti très bien pendant la course, mais je suis un peu déçu du résultat, a avoué Wout van Aert au micro de Christophe Delstanches, l'envoyé spécial de la RTBF à Bruges. Deuxième, avec si peu de retard sur le vainqueur, c'est un peu dommage. C'est encore une médaille d'argent, une de plus ! C'est pour cela que c'est un peu une déception. Je ne suis pas déçu de ma performance, je crois que j'étais au top, et j'ai été battu par un gars plus fort et plus "spécialiste" que moi. Mais c'est dur d'accepter une nouvelle deuxième place. Quand un chrono est plat, c'est toujours en sa faveur, son aérodynamisme est incroyable. Terminer à seulement cinq secondes de lui, c'est très bon pour moi, mais c'est à nouveau une médaille d'argent, et ce n'est pas amusant."

"Dimanche prochain, ce sera encore plus difficile, parce qu'il y a bien plus de détails qui entrent en compte lors d'une course en ligne, a repris celui qui sera, malgré tout, le grand favori. Le plus important, c'est que les jambes sont là, l'équipe est à un niveau extraordinaire, et les supporters ici en Belgique sont incroyables, on l'a vu aujourd'hui. On a beaucoup d'avantages pour la semaine prochaine, vivement dimanche ! C'est un très bon départ d'être à deux Belges sur le podium des Mondiaux, j'espère que ce sera comme ça toute la semaine."