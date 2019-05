Verbrugghe pense à Campenaerts, Lampaert et Evenepoel pour le chrono des Mondiaux

Après avoir reconnu le parcours de l'épreuve en ligne des Championnats du Monde de cyclisme au Yorkshire, Rik Verbrugghe a analysé le tracé du contre-la-montre. "Ce sera un contre-la-montre long, éprouvant et très technique", a conclu le coach fédéral après avoir visionné le parcours. "Un bon Victor Campenaerts peut certainement monter à nouveau sur le podium mais il faudra bien travailler pour connaître ce circuit très bien."

L'épreuve chronométrée mesure 54 kilomètres et portera les coureurs de Northallerton à Harrogate. "Les 15 premiers kilomètres sont relativement plats, ensuite ça monte et ça descend continuellement avec beaucoup de courbes et des routes étroites. Cette partie est très technique. Les 10 derniers kilomètres emprunteront des routes plus larges", décrit le sélectionneur belge. Verbrugghe estime donc que les détails joueront un grand rôle et qu'il ne faut donc rien laisser au hasard. "Une bonne préparation pour cet événement est très importante. Il faudra très bien reconnaître ce parcours, savoir où se trouve chaque virage, cela peut faire la différence."

Le recordman de l'heure Victor Campenaerts est assurément un des favoris et voudra améliorer sa troisième place de l'an dernier, lui qui n'est monté qu'une fois sur le podium aux Mondiaux.

"Je ne peux pas dire si c'est un parcours qui convient à Victor ou pas. C'est un parcours où l'on a besoin d'une bonne condition physique et d'une connaissance du parcours pour obtenir un résultat", insiste Verbrugghe. "Les favoris sont les mêmes que l'an dernier : Rohan Dennis et Tom Dumoulin, des chronomen qui ont de bonnes capacités de grimpeurs. Victor peut encore viser une médaille de bronze, j'y crois, mais il faudra bien se préparer."

L'an dernier les deux représentants belges furent Yves Lampaert et Victor Campenaerts. Le coureur de chez Deuceninck-Quick Step a toutefois déclaré lundi qu'il rêvait d'un succès dans la course en ligne plutôt qu'en chrono. "Je partirai avec les deux meilleurs chronomen et pour l'instant il s'agit d'eux deux. Je le répète, la forme du moment sera très importante, la sélection n'est donc pas encore faite. C'est encore trop tôt pour prendre ces décisions. Il y a encore beaucoup d'options."

La piste Remco Evenepoel est donc envisageable et d'ailleurs envisagée par le sélectionneur. "En effet, nous y avons déjà pensé. L'an prochain Remco aura à disposition un parcours plus difficile et qui lui convient mieux. Il faut aussi penser que si nous le sélectionnons avec les pros, il ne pourra plus participer avec les espoirs. Le Mondial est encore loin même si quand on voit sa quinzième place sur le contre-la-montre du Tour de Romandie, on se dit qu'il n'est certainement pas mauvais. On va dire que c'est quelqu'un qui entre en ligne de compte pour la sélection. Nous aurons encore le temps d'évaluer les pour et les contre."